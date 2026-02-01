Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, Manchester City yenilgisi sonrası taraftarlarını sevindirmek ve hem Trabzonspor'un beraberliği hem de Fenerbahçe'nin olası puan kaybında farkı daha da açmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY:Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lang, Lemina
DÜDÜK KAYATEPE'DE
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
PUAN DURUMU VE FORM GRAFİĞİ
Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 46 puanla liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde girdi.
Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 15 puanla 17. sırada bulunuyor.
İLK MAÇ 4-0 BİTMİŞTİ
Sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.
TEK EKSİK BARIŞ ALPER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Sarı-kırmızılı ekipte Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmeleri halinde 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecekleri belirtildi.
7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu periyotta Gençlerbirliği, Samsunspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Galatasaray; Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR
Galatasaray, ligde oynadığı son 12 maçın 10'unda gol yedi. Sezonun ilk 7 haftasında kalesinde yalnızca 2 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş maçıyla başlayan süreçte savunmada zorlandı. Bu dönemde sadece Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemedi.
60. RANDEVU
Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'de 60. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 59 maçta Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet aldı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Galatasaray 134 gol atarken, Kayseri temsilcisi 46 gol kaydetti.
İSTANBUL'DA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Galatasaray, Kayserispor'u sahasında ağırladığı 29 lig maçının 23'ünü kazandı. Bu maçların 4'ü berabere biterken, 2'sini Kayserispor kazandı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 84 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.
6 MAÇTIR KAYSERİSPOR'A KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, ligde Kayserispor'a karşı oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, rakip fileleri 20 kez havalandırırken yalnızca 2 gol yedi.
EN FARKLI VE EN GOLLÜ MAÇLAR
Galatasaray, Kayserispor karşısındaki en farklı lig galibiyetlerini 2015-16 ve 2022-23 sezonlarında sahasında aldığı 6-0'lık skorlarla elde etti. Kayserispor ise Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 2021-22 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık sonuçla aldı.
İki takım arasındaki en gollü lig karşılaşması ise 1985-86 sezonunda İstanbul'da oynandı. Galatasaray'ın 5-2 kazandığı mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.