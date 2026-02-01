Galatasaray - Kayserispor | CANLI

EN FARKLI VE EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray, Kayserispor karşısındaki en farklı lig galibiyetlerini 2015-16 ve 2022-23 sezonlarında sahasında aldığı 6-0'lık skorlarla elde etti. Kayserispor ise Galatasaray'a karşı en farklı galibiyetini 2021-22 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık sonuçla aldı.

İki takım arasındaki en gollü lig karşılaşması ise 1985-86 sezonunda İstanbul'da oynandı. Galatasaray'ın 5-2 kazandığı mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.