Galatasaray'a Leroy Sane şoku! Sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray Kulübü, Manchester City maçında sakatlık yaşayan Leroy Sane hakkında açıklamada bulundu. Sarı kırmızılılar, Alman futbolcunun sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklama ile Leroy Sane'nın sağlık raporunu yayınladı.

Leroy Sane (AA)

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada,"Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

