Galatasaray'dan Denis Zakaria atağı!
Galatasaray’da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, kadroyu güçlendirmek adına Avrupa piyasasında öne çıkan isimlerle temaslarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden birinin Dennis Zakaria olduğu öne sürüldü.
Daha önce de transfer gündemine gelen Denis Zakaria için Galatasaray'dan yeni bir adım geldi. Sarı kırmızılıların, Monaco forması giyen İsviçreli orta saha oyuncusunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
MONACO'DAN YÜKSEK BONSERVİS ŞARTI
Monaco cephesinin, Denis Zakaria'nın transferine yalnızca yüksek bir bonservis bedeli karşılığında izin vermeyi planladığı ifade edildi. Fransız kulübünün, oyuncunun sözleşme durumu ve tecrübesi nedeniyle pazarlıkta katı bir tutum sergilediği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
29 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Zakaria, bu sezon Monaco formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 3 asistlik katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Denis Zakaria'nın, Monaco ile 2028 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.