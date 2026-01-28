Manchester City - Galatasaray | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçında takımını takip etti (REUTERS) İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'ndaki mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Erling Haaland'ın attığı gol (EPA) Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı. Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü kadroya göre iki değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, o maçta ilk 11'de yer alan Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekerken, Mario Lemina ve Leroy Sane'ye ilk 11'de şans verdi.

Galatasaray'ın Manchester City karşısında çıktığı ilk 11(REUTERS) İKİ YILDIZ ESKİ TAKIMLARINA KARŞI Galatasaray'ın yıldız isimleri İlkay Gündoğan ile Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı sahaya çıktı. İlkay, Manchester City formasıyla iki farklı dönemde toplam 8 sezon görev yaparken; Sane ise İngiliz ekibinde 4 sezon geçirmişti. Mücadele öncesinde statta anons edilen kadrolar sırasında City taraftarları iki futbolcuyu da alkışladı.

İlkay Gündoğan kaptan olarak çıktığı maçta Bernardo Silva'ya sarıldı (AFP) İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ Okan Buruk, Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a verdi. Tecrübeli orta saha, İngiliz ekibinde geçirdiği yıllarda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 5 Premier Lig şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok kupa kazanmıştı. İlkay, Manchester City kariyerinde 358 resmi maçta 65 gol atmıştı.