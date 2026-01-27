Eski Trabzonsporlu yıldız Galatasaray'a!





TRANSFERİN ŞARTLARI



Malheiro, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Al-Wasl'a 7 milyon dolar bonservis ve 1 milyon dolar bonus karşılığında transfer olmuştu.



Trabzonspor ve Al-Wasl arasında yapılan anlaşmaya göre, Portekizli futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde Al-Wasl, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini Trabzonspor'a ödeyecek.

