Lucas Torreira Manchester City maçında yedek kaldı

Lucas Torreira, Manchester City maçında ilk 11'e seçilmedi. Uruguaylı futbolcu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Karşılaşma öncesinde tercihini değerlendiren Okan Buruk, Torreira'nın durumuna da açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusunun tamamen kadro dışı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."