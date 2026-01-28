Lucas Torreira Manchester City maçında yedek kaldı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Manchester City karşılaşması öncesinde kadro tercihiyle dikkat çekti. Buruk, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira’ya ilk 11’de forma vermeme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların orta sahasında Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yaptı.
Lucas Torreira, Manchester City maçında ilk 11'e seçilmedi. Uruguaylı futbolcu, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Karşılaşma öncesinde tercihini değerlendiren Okan Buruk, Torreira'nın durumuna da açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, orta saha oyuncusunun tamamen kadro dışı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor."