Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Victor Osimhen yine takımı adına ağları havalandırmak amacında (AA) HERNANDEZ YÖNETİYOR Manchester City ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo, dördüncü hakemliği ise Jose Luis Munuera üstleniyor. VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da Robert Schröder görev yapıyor. Müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanıyor.

Yunus Akgün'ün yaşadığı üzüntü (AA) PUAN DURUMU VE HEDEFLER UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 puanla averajla 17. sırada yer alıyor. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı ve haftaya 11. sırada girdi. Galatasaray, Manchester deplasmanında kazanarak lig etabını ilk 16 içinde bitirmeyi ve play-off'ta seri başı olmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar galip gelirse ilk 16'yı garantileyecek.

Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz yine hücumun en önemli silahları arasında (AA) GALATASARAY TAM KADROYA YAKIN Galatasaray, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın yer alıyor. Wilfried Singo'nun kadroya dönmesi beklenirken, Arda Ünyay'ın da listede yer alması öngörülüyor. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında. Ara transferde gelen Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bu maçta oynayamıyor.

Lucas Torreira Galatasaray savunmasının sigortası olarak öne çıkıyor (AA) OSIMHEN REKOR PEŞİNDE Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 maçta 12 gol attı. Bir gol daha atması halinde, sarı-kırmızılılarda Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu olacak.