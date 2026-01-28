Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son hafta mücadelesinde Manchester City'e konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, dünya devi rakibini yenerek ilk 8 şansını zorlamak isterken diğer sonuçlarda ise ilk 16 içerisinde yer alarak seri başı olmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Manchester City - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
MANCHESTER CITY:Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland, Marmoush
GALATASARAY:Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, İlkay, Abdülkerim, Barış, Osimhen, Lemina
HERNANDEZ YÖNETİYOR
Manchester City ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo, dördüncü hakemliği ise Jose Luis Munuera üstleniyor. VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da Robert Schröder görev yapıyor. Müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanıyor.
PUAN DURUMU VE HEDEFLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 puanla averajla 17. sırada yer alıyor. Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı ve haftaya 11. sırada girdi.
Galatasaray, Manchester deplasmanında kazanarak lig etabını ilk 16 içinde bitirmeyi ve play-off'ta seri başı olmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar galip gelirse ilk 16'yı garantileyecek.
GALATASARAY TAM KADROYA YAKIN
Galatasaray, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın yer alıyor. Wilfried Singo'nun kadroya dönmesi beklenirken, Arda Ünyay'ın da listede yer alması öngörülüyor. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında. Ara transferde gelen Noa Lang ve Yaser Asprilla, statü gereği bu maçta oynayamıyor.
OSIMHEN REKOR PEŞİNDE
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 maçta 12 gol attı. Bir gol daha atması halinde, sarı-kırmızılılarda Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu olacak.
İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL GECE
Galatasaraylı İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı sahaya çıkacak. İki yıldız da Pep Guardiola yönetiminde City ile önemli başarılar yaşadı.
MANCHESTER CITY'DE KRİTİK EKSİKLER
Manchester City'de Rodri (cezalı) başta olmak üzere Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho sakat. Yeni transferler Marc Guehi ve Antoine Semenyo statü gereği kadroda yok.
FORM DURUMU VE HAALAND
City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Erling Haaland, sezonda 26 gole ulaşmasına rağmen 2026'da çıktığı 8 resmi maçta yalnızca 1 gol atabildi. Phil Foden ise son 10 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.