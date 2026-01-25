Galatasaray Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

Açıklamada; "Profesyonel futbolcu Yaser Esneyder Asprilla Martinez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Yaser Asprilla (Galatasaray)

"MUTLUYUM, SABIRSIZLANIYORUM"

Transferiyle ilgili konuşan Yaser Asprilla "Çok mutluyum bu büyük kulübe geldiğim için. Başkanıma bunu gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



"BURADA ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Asprilla "Çok heyecanlıyım, Davinson Sanchez ile milli takımda beraberdik, bana çok destek olduk. Onunla takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok yardımcı ve destek olacağından eminim. Burada birçok büyük oyuncu var, onlardan çok şey öğreneceğim." ifadelerini kullandı.

"TESİSLER HARİKA, BAYILDIM"

22 yaşındaki futbolcu ayrıca "Kemerburgaz Tesisleri çok çılgın, çok güzel. Bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önce duymuştum." açıklamasını yaptı.

ÖZBEK: "ÇOK ÖNEMLİ TRANSFER"

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Yaser Asprilla, Galatasaray'a hoş geldi. Galatasaray için önemli bir transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten çok ümitliyim. Başarılı olacağına inanıyorum. Sezon sonunda da beraber şampiyonluğu kutlarız inşallah.

Sanchez önemli bir oyuncumuz, aynı takımda oynamış olmaları Yaser'in takımdaki abisi olarak yardımcı olacak. Bu da bizim için güzel bir şey."dedi.