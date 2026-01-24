Yaser Asprilla resmen Galatasaray'da! İstanbul için yola çıktı
Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, ara transfer döneminde bir yıldıza daha imza attırdı. Cimbom, Girona'nın genç yıldızı Yaser Asprilla ile anlaşmaya vardı. Kolombiyalı yıldız için ilk paylaşım yapıldı.
Ocak ayı transfer dönemindeki ilk bombasını Noa Lang ile patlatan Galatasaray'dan ikinci hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Girona'da forma giyen yaser Asprilla'yı da renklerine bağladı.
İLK MESAJI VERDİ
22 yaşındaki futbolcu, kendisi için tahsis edilen özel uçaktan ilk mesajını verdi.
Asprilla; "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi.
ASPRILLA DA KİRALANACAK
Galatasaray, kanat transferinde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılıların, Noa Lang'ın ardından Yaser Asprilla'nın da kiralanacağı öğrenildi.
GALATASARAY EN İYİ TEKLİFİ YAPTI
AS Colombia muhabiri Pipe Sierra'nın haberine göre; 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun menajeri Jonathan Herrera, Benfica, Ajax ve Marsilya ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu kulüpler arasında en iyi teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı kaydedildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 23 MİLYON EURO
Haberde, Asprilla'nın Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtildi. Satın alma opsiyonunun 23 milyon Euro olduğu ve futbolcunun belirli sayıda maça çıkması halinde opsiyonun devreye gireceği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Yaser Asprilla, bu sezon Girona formasıyla 17 resmi maçta görev aldı. Genç oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretti.
SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve 1.76 metre boyundaki Kolombiyalı futbolcunun, Girona ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.