Okan Buruk'tan Noa Lang açıklaması! "Daha iyi olacak"

Yeni transfer Noa Lang hakkında görüşlerini paylaşan Okan Buruk, Hollandalı oyuncunun takıma önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Buruk,"Noa Lang çok kaliteli ve önemli bir transfer. Oyuncularla tanıştı. Buraya adapte olması kolay, geçmişinde İstanbul var. Takımımıza önemli bir katkı sağlayacak. Bundan sonra daha iyi olacak."ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Şampiyonlar Ligi sürecine de değinen tecrübeli teknik adam,"Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansımızın yüzde 99'a gelmesi bizim için çok önemli. Bundan sonra daha geniş bir kadroya sahip olmak bizi mutlu edecek."şeklinde konuştu.