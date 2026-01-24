Okan Buruk'tan maç sonu Yaser Asprilla açıklaması! Kasım ayını örnek gösterdi

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamanın kendileri için zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kabusumuz var. Burada çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum. Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor. Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1'i bulduk ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Sonuçta önemli bir galibiyet aldık. Bu maçın ardından en yakın rakibimizin 4 puan önündeyiz."

Okan Buruk (AA) "BİRLİK VE BERABERLİĞE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR" Taraftarlara da mesaj veren Buruk, birlik vurgusu yaparak; "Taraftarlarımız bana her zaman destek veriyor, hepsine teşekkür ediyorum. Üç yıldır şampiyon oluyoruz, hedefimiz dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri tamamladıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bu sözlerim yanlış anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe gerçekten çok ihtiyacımız var. Saha içinde ve saha dışında bu birliktelik çok önemli. Karşımızda bunu bozmak isteyenler var. Onlara karşı dik durmalı ve duruşumuzu göstermeliyiz."dedi.