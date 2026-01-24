3 gollü Olimpiyat keyfi! Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3 | MAÇ SONUCU

Galatasaray gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanına gidecek.

Gollerin ikisinde asistler İlkay Gündoğan'dan geldi. Barış Alper Yılmaz ise gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

İkinci yarıda da sahneye çıkan sambacı yıldız, 51'de bir kez daha Cimbom'a üstünlüğü getirdi. 55'te ise Nijeryalı süper star Victor Osimhen kale dibinde şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 sona erdi.

55. dakikada sağ taraftan İlkay Gündoğan'ın yaptığı ortada arka direkte Osimhen, göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-3

27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.

Galatasaray'ın gol sevinci (AA)

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'e 43 puanla ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıktı.

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer aldı.

Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inden Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara forma giydi.