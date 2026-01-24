3 gollü Olimpiyat keyfi! Fatih Karagümrük - Galatasaray: 1-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılıların gollerini Gabriel Sara (2) ve Victor Osimhen kaydetti. Aslan, zirvedeki yerini koruyarak puanını 46'ya yükseltti. İşte yaşananlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
Maç adeta golle başladı. Gabriel Sara, 30. saniyede fileleri havalandırarak konuk takımı öne geçirdi. 27'de Barış Kalaycı skoru dengeleyen isim oldu. İlk devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda da sahneye çıkan sambacı yıldız, 51'de bir kez daha Cimbom'a üstünlüğü getirdi. 55'te ise Nijeryalı süper star Victor Osimhen kale dibinde şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Mücadele 3-1 sona erdi.
Gollerin ikisinde asistler İlkay Gündoğan'dan geldi. Barış Alper Yılmaz ise gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü ve Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
Galatasaray gelecek hafta Kayserispor ile karşılaşacak. Karagümrük ise Göztepe deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Serginho, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Sanchez'den sıyrılarak, meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-1.
33. dakikada Sara'nın sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan İlkay Gündoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
51. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Sara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluştu. 1-2
55. dakikada sağ taraftan İlkay Gündoğan'ın yaptığı ortada arka direkte Osimhen, göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 1-3
69. dakikada Tiago Çukur'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin yaptığı vuruşta son anda Lemina'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.
Süper Lig'e 43 puanla ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıktı.
Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer aldı.
Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inden Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara forma giydi.
JAKOBS 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 7 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor karşısında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kampına katıldı. Bu süreçte ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, turnuvadan dönüşünün ardından ilk kez 11'de görev aldı.
SANE LİGDE 10 MAÇ SONRA YEDEK
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
Bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 17'sinde ilk 11'de yer alan Sane, yalnızca 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyunmuştu. Derbinin ardından oynanan 10 lig maçında da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında yedeğe çekildi.
ORTA SAHADA ROTASYON
Teknik direktör Okan Buruk, yoğun maç takvimi nedeniyle orta sahada rotasyona gitti.
Son 7 günde üçüncü maçına çıkan Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Buruk, bu yoğunluk sebebiyle Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe alırken İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'ya görev verdi.
GALATASARAY TARAFTARI İLGİ GÖSTERMEDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleye beklenen ilgiyi göstermedi.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük deplasmanındaki karşılaşmasını tribünde yaklaşık 5 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti.
KÜFÜRE KARŞI PANKART
Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları, küfre karşı pankartla sahaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı kampanya kapsamında takımlar seremoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazılı pankartla çıktı.
NOA LANG TRİBÜNDE
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang da Fatih Karagümrük maçındaydı. Hollandalı kanat oyuncusu, tribündeki yerini alarak takım arkadaşlarına destek verdi.
30. SANİYEDE ATTI
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, ligin bu sezon en erken golünü kaydetti.
TARİHİ GOL
Gabriel Sara, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi:
00:18 | Vedat İnceefe vs Göztepe
00:27 | Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği
00:30 | Younes Belhanda vs Y. Malatyaspor
00:31 | Gabriel Sara vs Fatih Karagümrük
HAFTAYA CEZALI
Barış Alper Yılmaz, 68. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
Gelecek hafta Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.