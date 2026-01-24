Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 19. haftası İstanbul'da devam ediyor. Lider Galatasaray, Trabzonspor'un kazanarak farkı ikiye indirdiği Kasımpaşa maçının ardından Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Sarı kırmızılıların hedefi kazanarak koltuğunda oturmaya devam etmek ve Fenerbahçe'yi de umutlandırmamak. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük:Grbic, Esgaio, Davide, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Larsson, Serginho, Barış, Tiago.
Galatasaray:Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.
22. RANDEVU
İki takım, ligde daha önce 21 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 14 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.
Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜN
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 10 lig maçında 6 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, rakibinin sahasında 22 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
GALATASARAY, SON 8 RANDEVUDA YENİLMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 8 Süper Lig maçında mağlup olmadı.
Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 8 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 1962-1963 sezonunun ikinci yarısında 5-1 ve 1983-1984 sezonunun ilk yarısında 4-0'lık skorlarla aldı.
Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 1959-1960 sezonunun ikinci yarısında 1-0 ve 2020-2021 sezonunun ilk yarısında 2-1'lik skorla elde etti.
LİGDE 6 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 12. haftada deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 kaybettikten sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar, ligde daha sonra oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet elde ederken, 2 defa da berabere kaldı.
OCAK AYINDA 6. MAÇ
Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray, şu ana kadar 5 resmi karşılaşma oynarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Aslan, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
MAURO ICARDI LİGDE 9 GOL ATTI
Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda gol yükünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi çekiyor. Icardi, ligde görev aldığı 17 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine gol attı.
4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş, bu müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada iç sahada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı olacak. Aslan'da Wilfried Singo'nun kadroda olması beklenmezken, sakatlığı bulunan Arda Ünyay da Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemiyor
DÜDÜK KARAOĞLAN'DA
Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir.