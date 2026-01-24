Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu

Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz (AA) OCAK AYINDA 6. MAÇ Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray, şu ana kadar 5 resmi karşılaşma oynarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 ile geçerken, finalde ise Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Aslan, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Lucas Torreira (AA) MAURO ICARDI LİGDE 9 GOL ATTI Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda gol yükünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi çekiyor. Icardi, ligde görev aldığı 17 maçta 9 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Leroy Sane 6'şar, Barış Alper Yılmaz 5, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara 2'şer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Fatih Karagümrük maçında ise Fatih Kurucuk kendi kalesine gol attı.