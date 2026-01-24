Galatasaray'a ceza şoku! Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında yok
Son dakika haberi! Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılarda kart sınırında bulunan milli futbolcu, 68. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın öne çıktığı, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen'in golle döndüğü maçta Barış Alper Yılmaz'ı kaybetti.
Karşılaşma öncesinde Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz sarı kart sınırında bulunuyordu. Mücadelenin 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 5 gol ve 8 asist üreterek dikkat çekti. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.