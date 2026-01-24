Galatasaray'a ceza şoku! Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında yok

Barış Alper Yılmaz (AA)

PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 5 gol ve 8 asist üreterek dikkat çekti. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.