Gabriel Sara 31. saniyede gol atıp Galatasaray tarihine geçti
Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleye adeta golle başladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın henüz 31. saniyesinde Gabriel Sara’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, bu golle Süper Lig’de sezonun en erken ve kulübünün de en hızlı 4. golüne imza attı.
Galatasaray, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Mücadelede ilk düdük çaldıktan sonra ön alanda prese başlayan Cimbom, Gabriel Sara'nın 31. saniyede attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.
GALATASARAY'DA TARİHİ GOL
Gabriel Sara, attığı golle Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı kulübün lig tarihinde en erken atılan goller şu şekilde sıralandı:
00:18 | Vedat İnceefe – Göztepe
00:27 | Mbaye Diagne – Gençlerbirliği
00:30 | Younes Belhanda – Yeni Malatyaspor
00:31 | Gabriel Sara – Fatih Karagümrük