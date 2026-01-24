Gabriel Sara 30. saniyede gol atıp Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray , Süper Lig 'de Fatih Karagümrük 'e konuk oldu. Mücadelede ilk düdük çaldıktan sonra ön alanda prese başlayan Cimbom, Gabriel Sara 'nın 30. saniyede attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Gabriel Sara (AA)

GALATASARAY'DA TARİHİ GOL

Gabriel Sara, attığı golle Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı kulübün lig tarihinde en erken atılan goller şu şekilde sıralandı:

00:18 | Vedat İnceefe – Göztepe

00:27 | Mbaye Diagne – Gençlerbirliği

00:30 | Younes Belhanda – Yeni Malatyaspor

00:31 | Gabriel Sara – Fatih Karagümrük