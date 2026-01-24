Fatih Karagümrük - Galatasaray | CANLI

Galatasaray'ın gol sevinci (AA) BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Süper Lig'e 43 puanla ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıktı. Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Batuhan Şen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina yer aldı. Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inden Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe çekti. Bu oyuncuların yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara forma giydi.

Galatasaray maçta Gabriel Sara ile öne geçti (AA) JAKOBS 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 7 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı formayla ilk 11'deki son maçına 13 Aralık 2025'te Hesap.com Antalyaspor karşısında çıkan Jakobs, ardından Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kampına katıldı. Bu süreçte ikişer lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, turnuvadan dönüşünün ardından ilk kez 11'de görev aldı.

Victor Osimhen (AA) SANE LİGDE 10 MAÇ SONRA YEDEK Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de 10 maç sonra bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu sezon ligde oynadığı 18 maçın 17'sinde ilk 11'de yer alan Sane, yalnızca 8. haftadaki Beşiktaş derbisinde yedek soyunmuştu. Derbinin ardından oynanan 10 lig maçında da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında yedeğe çekildi.

Galatasaraylı futbolcular golden sonra sevindi (AA) ORTA SAHADA ROTASYON Teknik direktör Okan Buruk, yoğun maç takvimi nedeniyle orta sahada rotasyona gitti. Son 7 günde üçüncü maçına çıkan Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 1 Şubat Pazar günü ise Süper Lig'de Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Buruk, bu yoğunluk sebebiyle Mario Lemina ve Leroy Sane'yi yedeğe alırken İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'ya görev verdi.