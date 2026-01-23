Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması! "Dinamikleri değiştirmeliyiz"
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, lig aşamasının son maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İngiliz devinin teknik direktörü Pep Guardiola, zorlu randevu öncesinde açıklamalarda bulunarak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi.
Sarı-kırmızılılar play-off turuna kalmayı hedeflerken, Manchester City ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyor. Devler Ligi'ndeki son maçında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan İngiliz ekibinde teknik direktör Pep Guardiola, karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Premier Lig'de Wolverhampton ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:
"Maç kaybedemeyiz, değil mi? Kaybedemeyiz, öyle mi? Manchester City o kadar mükemmel ki maç kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum. Olan bu, evet.
Dinamikleri değiştirmeli ve Wolverhampton ile Galatasaray maçlarını kazanmalıyız."
DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI ARSENAL
Öte yandan deneyimli teknik adam, Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdikleri Arsenal hakkında da dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Guardiola, "Arsenal şu anda dünyanın en iyi takımı."ifadelerini kullandı.