Pep Guardiola'dan Galatasaray açıklaması! "Dinamikleri değiştirmeliyiz"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola (AP)

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Premier Lig'de Wolverhampton ve ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de Pep Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Maç kaybedemeyiz, değil mi? Kaybedemeyiz, öyle mi? Manchester City o kadar mükemmel ki maç kaybetmememiz gerekiyor, bunu biliyorum. Olan bu, evet.

Dinamikleri değiştirmeli ve Wolverhampton ile Galatasaray maçlarını kazanmalıyız."