Galatasaray'a bir kanat transferi daha! Hedef bu kez İspanya

Sarı kırmızılı ekibin, İspanyol temsilcisi Girona ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Asprilla belirli sayıda maça çıktığı takdirde oyuncunun 23 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray , Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmeye çok yakın.

Yaser Asprilla (Girona)

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Yaser Asprilla, Girona formasıyla bu sezon toplam 17 resmi maçta görev aldı. Kolombiyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Hızı, dinamizmi ve birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilmesiyle dikkat çeken Asprilla'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro olarak gösteriliyor.