PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Noa Lang'ı bitirdi: Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi taraftara üçlü çektirdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Noa Lang için Napoli ile anlaşmaya vardı. Hollandalı futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray Noa Lang'ı bitirdi: Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi taraftara üçlü çektirdi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul’a geldi

TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILADI

İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Noa Lang (AA)

KİMSEYLE KONUŞMADIM

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim." ifadelerini kullandı.

Noa Lang (AA)


ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.

Noa Lang (AA)

Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı. Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.

Noa Lang (EPA)

LANG NE KADARA MAL OLDU?

Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmaya göre Noa Lang, 2 milyon euro kiralama bedeliyle sarı-kırmızılılara katılacak.

Noa Lang (EPA)


Sözleşmede yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmadığı belirtildi.

Noa Lang (EPA)

TRANSFER RESMİYET KAZANACAK

Anlaşmanın sağlanmasının ardından tüm detaylar netleşti. Galatasaray cephesi ile oyuncu tarafı arasında da herhangi bir pürüz bulunmuyor. Noa Lang – Galatasaray transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.

Galatasaraydan Singo açıklaması!Galatasaraydan Singo açıklaması!
Galatasaray'dan Singo açıklaması!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler