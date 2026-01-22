Galatasaray Noa Lang'ı bitirdi: Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi taraftara üçlü çektirdi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Noa Lang için Napoli ile anlaşmaya vardı. Hollandalı futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul’a geldi
TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILADI
İtalya'nın Napoli kentinden Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, sarı-kırmızılı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.
KİMSEYLE KONUŞMADIM
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lang, "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu. (Kopenhag maçında yaşadığı sakatlık) Şu anda sorun yok, ayaktayım, iyiyim. Galatasaray'dan mevcut veya eski oyunculardan biriyle konuşmadım. Galatasaray ile ilgili bilgi sahibiydim." ifadelerini kullandı.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Taraftarların fotoğraf isteğini kırmayan ve sarı-kırmızılı futbolseverlere "üçlü" çektiren Lang, özel araçla havalimanından ayrıldı.
Napoli formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Noa Lang, 1 gol attı. Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV formalarını da giyen tercübeli oyuncu, Hollanda Milli Takımı ile 15 maçta 3 gol kaydetti.
LANG NE KADARA MAL OLDU?
Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmaya göre Noa Lang, 2 milyon euro kiralama bedeliyle sarı-kırmızılılara katılacak.
Sözleşmede yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmadığı belirtildi.
TRANSFER RESMİYET KAZANACAK
Anlaşmanın sağlanmasının ardından tüm detaylar netleşti. Galatasaray cephesi ile oyuncu tarafı arasında da herhangi bir pürüz bulunmuyor. Noa Lang – Galatasaray transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor.