Galatasaray'dan Singo açıklaması!

Galatasaray Kulübü'nden, Wilfired Singo ile ilgili çıkan "Bundan sonra kariyeri boyunca sağ bek oynayamaz" iddiaları üzerine açıklama geldi.



Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce, Wilfired Singo ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.



Yener İnce yaptığı açıklamada "Bugün sosyal medyada yer alan "Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu." ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.

