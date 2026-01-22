Galatasaray Noa Lang'ı bitirdi! Yıldız futbolcu istanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Hollandalı futbolcunun İstanbul yolculuğu netleşti.

Noa Lang (EPA) İSTANBUL'A GELİYOR Fabrizio Romano'nun haberine göre Noa Lang'ın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray ile Napoli arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından, yeni transferin seyahat planı da kesinleşti.