Galatasaray Noa Lang'ı bitirdi! Yıldız futbolcu istanbul'a geliyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Noa Lang için Napoli ile anlaşmaya vardı. Hollandalı futbolcu gece saatlerinde İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Hollandalı futbolcunun İstanbul yolculuğu netleşti.
İSTANBUL'A GELİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre Noa Lang'ın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray ile Napoli arasında anlaşmanın tamamlanmasının ardından, yeni transferin seyahat planı da kesinleşti.
ANLAŞMA DETAYLARI
Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmaya göre Noa Lang, 2 milyon euro kiralama bedeliyle sarı-kırmızılılara katılacak. Sözleşmede yer alan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olmadığı belirtildi.
TRANSFER RESMİYET KAZANACAK
Anlaşmanın sağlanmasının ardından tüm detaylar netleşti. Galatasaray cephesi ile oyuncu tarafı arasında da herhangi bir pürüz bulunmuyor. Noa Lang – Galatasaray transferinin resmiyete kavuşmasu bekleniyor.