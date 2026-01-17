Okan Buruk'tan beraberlik açıklaması! "Başkanla konuşacağım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk Victor Osimhen'den transfere kadar pek çok konuya açıklık getirdi. İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri; "ÜRETMEKTE ZORLANDIK"

"Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus'la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık." "HİÇBİRİNDE BAŞARILI OLAMADIK"

"Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. 3 oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi'nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane'nin 1-2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık."

Okan Buruk (AA) HAKEM TEPKİSİ

"Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi." "HAKEM DEĞİL"

"Maçın böyle bitme nedeni hakem değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor. Yanlış kararlar da vardı, bir an önce gol atalım baskısı... Kafamızı kaldıracağız. Lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmadı." "KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ"

"Kafamızı kaldıracağız, bugün bizi bu soğukta desteklemeye gelen taraftarımız, en büyük üzüntümüz. Onları mutlu gönderemediğimizde çok üzülüyoruz. Onları sevindirmek için her şeyi yapacağız. DAha iyi olmak zorundayız." "EKSİKLERİMİZ VAR"

"Eksiklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da itecek. Bunu da biliyoruz. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz."