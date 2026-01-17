İstanbul'da 3 gollü şölen! Başakşehir - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip, Eldor Shomurodov ile öne geçse de Datro Fofana eşitliği getiren isim oldu. Son sözü Ömer Ali Şahiner söyledi. Karşılaşma turuncu lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'de ağırladı. Maç ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. Ev sahibi takım adına goller Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner'den, konuk ekip için ise Datro Fofana'dan geldi.
Maçta perdeyi 15. dakikada Christopher Operi'nin asistinde Özbek golcü açtı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda dakikalar 75'i gösterirken Datro Fofana skoru eşitledi. 87'de ise Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girip ayağının dışıyla vurduğu topla takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Maç 2-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Larsson'dan topu kapan Operi, çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Shomurodov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Grbic'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.
40. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Fayzullayev'in kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Grbic gole izin vermedi.
Turuncu-lacivertli ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Başakşehir bu galibiyetle puanını 26'6ya yükseltirken gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. 9 paunda kalan kırmızı siyahlılar ise Galatasaray'ı ağırlayacak.