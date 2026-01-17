İstanbul'da 3 gollü şölen! Başakşehir - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'de ağırladı. Maç ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. Ev sahibi takım adına goller Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner'den, konuk ekip için ise Datro Fofana'dan geldi.

Maçta perdeyi 15. dakikada Christopher Operi'nin asistinde Özbek golcü açtı. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarıda dakikalar 75'i gösterirken Datro Fofana skoru eşitledi. 87'de ise Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girip ayağının dışıyla vurduğu topla takımının ikinci kez öne geçmesini sağladı. Maç 2-1 sona erdi.