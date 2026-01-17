Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ı istiyor!

Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Hakan transferi, bu kez sarı-kırmızılıların ısrarıyla yeniden listeye dahil edildi.



G.SARAY VE INTER ANLAŞAMIYOR

Sarı-kırmızılılar, Inter ile temasa geçerek 15 milyon euro bonservis bedelini gözden geçirdi. Ancak Inter, milli futbolcu için 20-25 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini bildirdi.

Inter, takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde kaybetmek istemediğini net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray ise en kötü ihtimalle yaz aylarında transferin gerçekleştirmek için şimdilik beklemeye geçti.

2027 yılının Haziran ayına kadar Inter ile sözleşmesi olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray kapıyı sezon sonunda yeniden çalacak. 31 yaşındaki futbolcu da yaz transfer döneminde Galatasaray'a gitmek istediğini Inter'e bildirecek.