Gaziantep FK - Galatasaray | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedilen maçın ilk 11'ine göre iki değişikliğe gitti.

Galatasaray taraftarları (İHA)

OKAN BURUK'TAN MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa finalindeki kadroya göre biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'a görev veren Buruk, sarı kart cezalısı Lucas Torreira'nın yokluğunda orta sahada İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü.