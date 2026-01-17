Galatasaray Onyedika transferinde sona yaklaştı!

Sarı kırmızılılar; Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelerine devam ederken, transferde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre, Cimbom'da transfer listesinde yer alan Raphael Onyedika için temaslar yeniden sıklaştı.

Nijerya Milli Takımı ile bugün Afrika Uluslar Kupası'nda 3.'lük maçına çıkacak 24 yaşındaki futbolcu için Club Brugge ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın ayrıca Onyedika ile de temas kurduğu ve görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği belirtildi.

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından bu görüşmelerin hızlanması bekleniyor.