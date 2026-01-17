Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ikinci devrenin açılış maçında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevudan galip ayrılarak iddiasını sürdürmek ve koltuktaki yerini sağlamlaştırmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Gaziantep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu oluyor.
İLK 11'LLER
GALATASARAY:Uğurcan, Sanchez, Sallai, Icardi, Sane, Yunus, Eren, İlkay, Abdülkerim, Barış, Lemina
GAZİANTEP FK:
GALATASARAY LİDER ÇIKTI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak girdi.
Gaziantep FK ise ligde çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 23 puanla haftaya 9. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk haftasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
KRİTİK EKSİKLER
Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Sarı kart cezası nedeniyle Uruguaylı orta saha Lucas Torreira forma giyemiyor.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs da kadroda yer alamayacak. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı da maçta görev yapamıyor.
SON 27 MAÇTA KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı aldı.
Bu tarihten sonra sahasında oynadığı 27 lig maçında 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Galatasaray, iç saha performansıyla dikkat çekiyor.
LİGİN EN İYİ AVERAJINA SAHİP
Galatasaray, Süper Lig'de 18 takım arasında en iyi averaja sahip ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 17 maçta 39 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
Artı 27 averajla Fenerbahçe'nin önünde yer alan Galatasaray, aynı zamanda ligde en çok gol atan takımlar arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak öne çıkıyor.
İÇ SAHADA ETKİLİ PERFORMANS
Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son 10 maçın 8'inde gol yedi. Sezonun ilk 7 haftasında yalnızca 2 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda skor üretmeye devam etse de savunmada zorlandı.
Beşiktaş derbisiyle başlayan son 10 maçlık süreçte Galatasaray sadece Trabzonspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kalesini gole kapatabildi. Bu periyotta toplam 10 gol yedi.
ICARDI TARİHE GEÇMEK İSTİYOR
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a gol atan deneyimli forvet, Galatasaray formasıyla 71 gole ulaştı.
Icardi, Gaziantep FK karşısında 2 gol atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.
OKAN BURUK'TAN GAZİANTEP FK'YE KARŞI KAYIPSIZ SERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı puan kaybı yaşamadı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde rakibine karşı 7 galibiyet aldı.
Bu süreçte Galatasaray 17 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.