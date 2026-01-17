Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti (AA) GALATASARAY LİDER ÇIKTI Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak girdi. Gaziantep FK ise ligde çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 23 puanla haftaya 9. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk haftasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Eren Elmalı (İHA) KRİTİK EKSİKLER Gaziantep FK karşılaşması öncesinde Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Sarı kart cezası nedeniyle Uruguaylı orta saha Lucas Torreira forma giyemiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs da kadroda yer alamayacak. Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı da maçta görev yapamıyor.

Mauro Icardi (İHA) SON 27 MAÇTA KAYBETMEDİ Galatasaray, iç sahada oynadığı son 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı aldı. Bu tarihten sonra sahasında oynadığı 27 lig maçında 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde eden Galatasaray, iç saha performansıyla dikkat çekiyor.

Gabriel Sara (İHA) LİGİN EN İYİ AVERAJINA SAHİP Galatasaray, Süper Lig'de 18 takım arasında en iyi averaja sahip ekip konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 17 maçta 39 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Artı 27 averajla Fenerbahçe'nin önünde yer alan Galatasaray, aynı zamanda ligde en çok gol atan takımlar arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak öne çıkıyor.