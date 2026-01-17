Galatasaray Noa Lang için Roma ve Bournemouth ile yarışta!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarını hızlandırırken Avrupa’dan ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Hedefte Noa Lang var. Ancak rakip de güçlü. İtalya'nın başkent temsilcisi Roma ve İngiliz temsilcisi Bournemouth da Hollandalı yıldızı istiyor.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı kanat oyuncusu için Serie A devi Roma ile yarış halinde olduğu ifade edildi.
ROMA VE BOURNEMOUTH DA DEVREDE
Noa Lang transferinde yalnızca Galatasaray ve Roma'nın değil, Premier Lig ekibi Bournemouth'un da devrede olduğu belirtildi. Avrupa'nın üç farklı liginden kulüplerin ilgisi, Napoli cephesinde beklentiyi yükseltti.
NAPOLI'NİN BONSERVİS TALEBİ NET
Haberde, Napoli'nin 26 yaşındaki futbolcu için 27 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. İtalyan kulübünün, oyuncuyu ancak bu seviyede bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Hollandalı kanat oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARİYER GEÇMİŞİ VE MİLLİ TAKIM
Feyenoord altyapısında yetişen Noa Lang; Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven formaları giydi. Hollanda Milli Takımı'nda 15 kez görev alan başarılı oyuncu, milli formayla 3 gol kaydetti.