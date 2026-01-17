Galatasaray Noa Lang için Roma ve Bournemouth ile yarışta!

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı kanat oyuncusu için Serie A devi Roma ile yarış halinde olduğu ifade edildi.

Noa Lang Napoli'de beklentileri karşılayamadı (REUTERS) ROMA VE BOURNEMOUTH DA DEVREDE Noa Lang transferinde yalnızca Galatasaray ve Roma'nın değil, Premier Lig ekibi Bournemouth'un da devrede olduğu belirtildi. Avrupa'nın üç farklı liginden kulüplerin ilgisi, Napoli cephesinde beklentiyi yükseltti.