Galatasaray Noa Lang için Roma ve Bournemouth ile yarışta!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarını hızlandırırken Avrupa’dan ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Hedefte Noa Lang var. Ancak rakip de güçlü. İtalya'nın başkent temsilcisi Roma ve İngiliz temsilcisi Bournemouth da Hollandalı yıldızı istiyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılıların, Hollandalı kanat oyuncusu için Serie A devi Roma ile yarış halinde olduğu ifade edildi.

Noa Lang Napoli'de beklentileri karşılayamadı (REUTERS)

ROMA VE BOURNEMOUTH DA DEVREDE

Noa Lang transferinde yalnızca Galatasaray ve Roma'nın değil, Premier Lig ekibi Bournemouth'un da devrede olduğu belirtildi. Avrupa'nın üç farklı liginden kulüplerin ilgisi, Napoli cephesinde beklentiyi yükseltti.

Noa Lang Napoli'den ayrılmayı düşünüyor (REUTERS)

NAPOLI'NİN BONSERVİS TALEBİ NET

Haberde, Napoli'nin 26 yaşındaki futbolcu için 27 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. İtalyan kulübünün, oyuncuyu ancak bu seviyede bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Noa Lang küçüklüğünde Beşiktaş alt yapısında da oynadı (AFP)

SEZON PERFORMANSI

Noa Lang, bu sezon Napoli formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Hollandalı kanat oyuncusu bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Noa Lang'ın üvey babası Nordin Boukhari de Kasımpaşa'da oynadı (EPA)

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Noa Lang, Avrupa'nın en etkili kanat oyuncularından biri (AFP)

KARİYER GEÇMİŞİ VE MİLLİ TAKIM

Feyenoord altyapısında yetişen Noa Lang; Ajax, Twente, Club Brugge ve PSV Eindhoven formaları giydi. Hollanda Milli Takımı'nda 15 kez görev alan başarılı oyuncu, milli formayla 3 gol kaydetti.

