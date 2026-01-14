Nijerya'nın yeni süper starı Victor Osimhen!

YEKINI REKORUNA BİR ADIM KALA Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan Rashidi Yekini'nin rekoruna da oldukça yaklaştı. Yekini, milli formayla 58 maçta 37 gol kaydederken, Osimhen 50 maçta 35 gole ulaştı. Nijeryalı golcünün, iki gol daha atması halinde bu rekoru yakalaması mümkün.

OSIMHEN'DEN REKOR VE TARİH VURGUSU BBC'ye konuşan Osimhen, rekorla ilgili olarak bireysel hedeflerden çok takım başarısına odaklandığını belirtti. Nijeryalı yıldız, Rashidi Yekini'yi ülke futbolunun yetiştirdiği en büyük forvet olarak gördüğünü ifade ederken, milli takım tarihinin bir parçası olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

ZOR BİR ÇOCUKLUKTAN ZİRVEYE Analizde, Osimhen'in Lagos'ta geçen zorlu çocukluğuna da geniş yer verildi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Osimhen'in, kardeşleriyle birlikte hayatta kalabilmek için sokaklarda su sattığı hatırlatıldı. Eski Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong, BBC World Service'e yaptığı açıklamada Osimhen'in bu zorlu geçmişinin onun sahadaki hırsını ve rekabetçiliğini şekillendirdiğini dile getirdi.

LİDERLİK VE SÜPERSTAR TANIMI Troost-Ekong, Osimhen'in saha içindeki davranışlarının onu doğal bir lider haline getirdiğini vurgularken, Nijeryalı futbol gazetecisi Oluwashina Okeleji ise Osimhen'i "Nijerya futbolunun yeni kralı" olarak tanımladı. Okeleji, Osimhen'in kaptanlık bandını takmasa bile takım tarafından lider olarak görüldüğünü belirtti.