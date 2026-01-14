Nijerya'nın yeni süper starı Victor Osimhen!
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, hem kulüp hem de milli takım performansıyla dünya futbolunun gündemindeki yerini koruyor. Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve turnuvada attığı 4 golle gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Osimhen, bu performansıyla özel analize konu oldu.
BBC Sport'ta yayımlanan ve "Osimhen nasıl Nijerya futbolunun kralı oldu?" başlığını taşıyan analizde, Nijeryalı yıldız için "Şüphesiz takımın en büyük yıldızı olarak görülüyor ve insanlar ona hayranlık duyuyor" ifadeleri kullanıldı. Yazıda, Osimhen'in varlığının Nijerya Milli Takımı için umut anlamına geldiği vurgulandı.
YARI FİNAL ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
27 yaşındaki forvet, Nijerya Milli Takımı formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda şu ana kadar oynanan beş maçta da galibiyet sevinci yaşadı. Turnuvada attığı 4 golle gol krallığı yarışında Muhammed Salah ile birlikte ikinci sırada yer alan Osimhen, Faslı Brahim Diaz'ın yalnızca bir gol gerisinde bulunuyor. Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile karşılaşacak.
SAHADAKİ GERGİNLİK VE SONRASI
BBC analizinde, turnuvanın Osimhen ve "Süper Kartallar" için tamamen sorunsuz geçmediğine de yer verildi. Son 16 turunda Mozambik'e karşı oynanan maçta, Osimhen ile takım arkadaşı Ademola Lookman arasında yaşanan tartışmanın gündeme geldiği hatırlatıldı. Pozisyon sırasında pas alamadığı gerekçesiyle tepki gösteren Osimhen'in, teknik direktör Eric Chelle'den oyundan alınmasını istediği ve bu talebin yerine getirildiği belirtildi. Maç sonrası yaşanan gerginliğin kısa sürede çözüldüğü ve takım içindeki uyumun yeniden sağlandığı aktarıldı.
YEKINI REKORUNA BİR ADIM KALA
Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı tarihinin en golcü ismi olan Rashidi Yekini'nin rekoruna da oldukça yaklaştı. Yekini, milli formayla 58 maçta 37 gol kaydederken, Osimhen 50 maçta 35 gole ulaştı. Nijeryalı golcünün, iki gol daha atması halinde bu rekoru yakalaması mümkün.
OSIMHEN'DEN REKOR VE TARİH VURGUSU
BBC'ye konuşan Osimhen, rekorla ilgili olarak bireysel hedeflerden çok takım başarısına odaklandığını belirtti. Nijeryalı yıldız, Rashidi Yekini'yi ülke futbolunun yetiştirdiği en büyük forvet olarak gördüğünü ifade ederken, milli takım tarihinin bir parçası olmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.
ZOR BİR ÇOCUKLUKTAN ZİRVEYE
Analizde, Osimhen'in Lagos'ta geçen zorlu çocukluğuna da geniş yer verildi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Osimhen'in, kardeşleriyle birlikte hayatta kalabilmek için sokaklarda su sattığı hatırlatıldı. Eski Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong, BBC World Service'e yaptığı açıklamada Osimhen'in bu zorlu geçmişinin onun sahadaki hırsını ve rekabetçiliğini şekillendirdiğini dile getirdi.
LİDERLİK VE SÜPERSTAR TANIMI
Troost-Ekong, Osimhen'in saha içindeki davranışlarının onu doğal bir lider haline getirdiğini vurgularken, Nijeryalı futbol gazetecisi Oluwashina Okeleji ise Osimhen'i "Nijerya futbolunun yeni kralı" olarak tanımladı. Okeleji, Osimhen'in kaptanlık bandını takmasa bile takım tarafından lider olarak görüldüğünü belirtti.
KULÜP KARİYERİNDE DURDURULAMAYAN YÜKSELİŞ
BBC analizinde Osimhen'in kulüp kariyerine de yer verildi. Lille formasıyla Avrupa'da adını duyuran Osimhen, ardından Napoli'ye kulüp rekoru bir bedelle transfer oldu. 2022-23 sezonunda attığı 26 golle Napoli'ye 33 yıl sonra Serie A şampiyonluğu kazandıran Osimhen, Serie A tarihinin en golcü Afrikalı oyuncusu unvanını da elde etti.
GALATASARAY'DA YENİ SAYFA
Napoli macerasının ardından Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla da etkileyici bir performans sergiledi. İlk sezonunda lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Osimhen, bonservisiyle Galatasaray'da yoluna devam ederken bu sezon da attığı gollerle dünya futbolunun en korkulan forvetlerinden biri olmayı sürdürüyor.