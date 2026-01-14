Mario Lemina'dan PFDK'ya sevk edildiği paylaşım için yeni açıklama

Mario Lemina , derbi karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen deneyimli futbolcunun durumu, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Lemina, yaptığı açıklamada sürecin bu noktaya gelmesine neden olan paylaşıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gabonlu futbolcu şunları paylaştı;

"Benim hakkımda yanlış bilgiler içeren bazı yazılar ve medya içerikleri okumak beni şaşırttı.

İletişim ekibim tarafından paylaşılan bir videonun yayımlanmasının ardından, durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Videoda, paylaşım sırasında anlamı net olarak anlaşılmayan sözler söyleyen taraftarlar görülmektedir. En açık şekilde belirtmek isterim ki, bu sözler benim düşüncelerimi, değerlerimi ya da niyetlerimi kesinlikle yansıtmamaktadır. Hiçbir şekilde kimseye yönelik kırıcı, incitici ya da zarar verici bir mesajı teşvik etmedim, desteklemedim veya böyle bir niyet taşımadım.

Ben, bu rolün beraberinde getirdiği sorumlulukların tamamen farkında olan profesyonel bir futbolcuyum.

Kariyerim boyunca sporuma, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futbol kurumlarına karşı her zaman saygı, bağlılık ve adanmışlık gösterdim.

Bu paylaşımın yarattığı durumdan ve yol açmış olabileceği yanlış anlaşılmalardan içtenlikle üzüntü duyuyorum. Tek amacım her zaman futbolu ve taraftar desteğini olumlu ve birleştirici bir ruhla kutlamak olmuştur.

Saygı, fair play ve sorumluluk değerlerine olan bağlılığımı bir kez daha teyit ediyor; bu durumun netliğe kavuşmasına yardımcı olmak adına ilgili makamlarla tam iş birliği yapmaya hazır olduğumu belirtmek istiyorum."