Galatasaray'ın sponsorluk hedefi 120 milyon euro

Galatasaray'ın sponsor gelirlerindeki artışa dikkat çeken Yelkencioğlu, kulübün bu alanda her sezon yeni bir rekor kırdığını ifade etti. Sponsorluk performansının, Galatasaray'ın sportif ve kurumsal gücünü yansıttığını belirten Yelkencioğlu, kulübün elde ettiği başarılarla birlikte sponsor ilgisinin de arttığını vurguladı.

GELİRLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Rakamlar üzerinden değerlendirme yapan Niyazi Yelkencioğlu, 2022 yılında göreve geldiklerinde sponsorluk gelirlerinin yaklaşık 17 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Aradan geçen sürede önemli bir büyüme yakalandığını belirten Yelkencioğlu, gelinen noktada yalnızca futbol takımının forma ve şort sponsorluğundan elde edilen gelirin 41 milyon euroya ulaştığını söyledi.