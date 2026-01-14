Galatasaray'ın sponsorluk hedefi 120 milyon euro
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk gelirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı sonuna kadar toplam 120 milyon euro sponsorluk geliri elde etmeyi hedeflediğini söyledi.
Galatasaray'ın sponsor gelirlerindeki artışa dikkat çeken Yelkencioğlu, kulübün bu alanda her sezon yeni bir rekor kırdığını ifade etti. Sponsorluk performansının, Galatasaray'ın sportif ve kurumsal gücünü yansıttığını belirten Yelkencioğlu, kulübün elde ettiği başarılarla birlikte sponsor ilgisinin de arttığını vurguladı.
GELİRLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Rakamlar üzerinden değerlendirme yapan Niyazi Yelkencioğlu, 2022 yılında göreve geldiklerinde sponsorluk gelirlerinin yaklaşık 17 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Aradan geçen sürede önemli bir büyüme yakalandığını belirten Yelkencioğlu, gelinen noktada yalnızca futbol takımının forma ve şort sponsorluğundan elde edilen gelirin 41 milyon euroya ulaştığını söyledi.
MEVCUT SEVİYE 90 MİLYON EURO
Galatasaray'ın mevcut sponsorluk gelirleri hakkında da bilgi veren Yelkencioğlu, kulübün şu anda yaklaşık 90 milyon euro seviyesinde sponsor geliri bulunduğunu dile getirdi. Yürütülen çalışmalar ve devam eden görüşmeler doğrultusunda bu rakamın daha da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
MAYIS SONU İÇİN NET HEDEF
Sarı-kırmızılı kulüp yönetiminin hedefini net şekilde ortaya koyan Yelkencioğlu, mayıs ayı sonuna kadar sponsorluk gelirlerini 120 milyon euroya çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.