Mauro Icardi 2 kez penaltı kaçırdı! Arda Akbulut yıllar sonra sahneye çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ege'de devam etti. Galatasaray, Muğla'da Fethiyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında penaltı kazanan konuk takım, öne geçme fırsatını da yakaladı. Topun başına gelen Mauro Icardi'nin vuruşunda Arda Akbulut başarılı oldu. Mauro Icardi'nin penaltı şanssızlığı

PENALTI TEKRARLANDI Maçın hakemi Ayberk Demirbaş, vuruş öncesinde Fethiyesporlu futbolcuların ceza sahasına girdiğini belirterek vuruşu tekrarladı. Yine topun başına geçen Arjantinli golcü, bir kez daha aynı köşeye vurdu ancak Arda yine başarılı oldu. Icardi, Arda'yı penaltıların ardından tebrik etti.