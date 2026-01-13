Mauro Icardi 2 kez penaltı kaçırdı! Arda Akbulut yıllar sonra sahneye çıktı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında Fethiyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin topun başına geçtiği 2 penaltıdan da faydalanamadı. Arda Akbulut'un kurtardığı vuruşlar akşama damga vurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ege'de devam etti. Galatasaray, Muğla'da Fethiyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında penaltı kazanan konuk takım, öne geçme fırsatını da yakaladı.
Topun başına gelen Mauro Icardi'nin vuruşunda Arda Akbulut başarılı oldu.
PENALTI TEKRARLANDI
Maçın hakemi Ayberk Demirbaş, vuruş öncesinde Fethiyesporlu futbolcuların ceza sahasına girdiğini belirterek vuruşu tekrarladı. Yine topun başına geçen Arjantinli golcü, bir kez daha aynı köşeye vurdu ancak Arda yine başarılı oldu.
Icardi, Arda'yı penaltıların ardından tebrik etti.
YILLAR ÖNCE GALATASARAY'A KARŞI OYNADI
Arda Akbulut, Trabzonspor forması giydiği dönemde Galatasaray karşısına çıkmış ve ev sahibi ekibin kullandığı penaltıda gole engel olamamıştı. Penaltı öncesinde ise Yusuf Yazıcı'nın kendisine cesaret verdiği an, bordo mavililer tarafından beğeniyle karşılanmıştı.