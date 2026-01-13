Galatasaray Victor Osimhen'i bekliyor! Atletico Madrid maçı için teyakkuza geçildi
Galatasaray’da gözler Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen’e çevrildi. Nijerya Milli Takımı formasıyla turnuvada finale yükselme mücadelesi veren yıldız futbolcunun durumu, sarı-kırmızılıların yoğun maç takvimi nedeniyle yakından takip ediliyor. Golcü oyuncunun durumu Atletico Madrid maçındaki senaryoyu da direkt olarak etkileyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselen Nijerya, Fas ile karşı karşıya gelecek. Victor Osimhen'in bu mücadelede forma giymesi beklenirken, Nijerya'nın turu geçmesi halinde final karşılaşmasını 18 Ocak'ta oynayacağı belirtildi. Bu senaryo, Galatasaray cephesinde planlamaları doğrudan etkiliyor.
ZORLU MAÇ TRAFİĞİ BAŞLIYOR
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu akşam Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelenin ardından Süper Lig'in ikinci yarısına başlayacak. Galatasaray, 17 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ PLANLAMA
Galatasaray, 21 Ocak'ta sahasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde Victor Osimhen'in takıma en kısa sürede katılması için yönetimin özel bir planlama yaptığı ifade ediliyor. Nijerya'nın finale yükselmesi halinde Osimhen, 18 Ocak'taki final maçının ardından yalnızca üç gün sonra bu karşılaşmada forma giyme durumunda kalacak.
ÖZEL UÇAK SEÇENEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, Victor Osimhen'i Afrika Uluslar Kupası'nın oynandığı Fas'tan özel uçakla Türkiye'ye getirmeyi planladığı öğrenildi. Oyuncunun dönüş programının, Nijerya'nın turnuvadaki durumuna göre netleşeceği bildirildi. Nijerya'nın kupayı kazanması halinde ise Osimhen'in 19 Ocak'ta ülkesindeki kutlamalara katıldıktan sonra İstanbul'a gelmesinin de ihtimaller arasında yer aldığı belirtildi.
GALATASARAY'DA GÖZLER FAS KARŞILAŞMASINDA
Teknik heyet ve yönetim, Victor Osimhen'in fiziksel durumu ile seyahat sürecini yakından takip ediyor. Nijerya'nın Fas karşısında alacağı sonuç, Galatasaray'ın hem lig hem de Avrupa planlamasında belirleyici olacak.