Galatasaray Victor Osimhen'i bekliyor! Atletico Madrid maçı için teyakkuza geçildi

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselen Nijerya , Fas ile karşı karşıya gelecek. Victor Osimhen 'in bu mücadelede forma giymesi beklenirken, Nijerya'nın turu geçmesi halinde final karşılaşmasını 18 Ocak'ta oynayacağı belirtildi. Bu senaryo, Galatasaray cephesinde planlamaları doğrudan etkiliyor.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu akşam Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelenin ardından Süper Lig'in ikinci yarısına başlayacak. Galatasaray, 17 Ocak Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Victor Osimhen (AA)

ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ PLANLAMA

Galatasaray, 21 Ocak'ta sahasında oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde Victor Osimhen'in takıma en kısa sürede katılması için yönetimin özel bir planlama yaptığı ifade ediliyor. Nijerya'nın finale yükselmesi halinde Osimhen, 18 Ocak'taki final maçının ardından yalnızca üç gün sonra bu karşılaşmada forma giyme durumunda kalacak.