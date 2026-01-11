Almanlardan Can Armando Güner tepkisi! "Süper yetenek değil"

Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda forma giyen Can Armando Güner'in Galatasaray için İstanbul'a gelmesi Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Rouven Schröder konuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Can Armando Güner "O BİR SÜPER YETENEK DEĞİL" Schröder, genç oyuncunun kulüpteki konumuna da değinerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Deneyimli yönetici, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri" sözleriyle Güner'in Borussia Mönchengladbach'taki rolünü tanımladı.