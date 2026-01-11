Almanlardan Can Armando Güner tepkisi! "Süper yetenek değil"
Galatasaray’ın gelecek planlamasında önemli bir yatırım olarak gördüğü Can Armando Güner, 7 Ocak’ta 18 yaşını doldurmasının ardından cuma günü İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transfer sürecini reşit olmasını bekleyerek tamamladı. Ancak Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, genç futbolcunun Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Almanya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Schröder, genç futbolcunun transfer sürecinin kendilerini şaşırttığını ifade etti.
Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda forma giyen Can Armando Güner'in Galatasaray için İstanbul'a gelmesi Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Rouven Schröder konuyla ilgili olarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.
"O BİR SÜPER YETENEK DEĞİL"
Schröder, genç oyuncunun kulüpteki konumuna da değinerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Deneyimli yönetici, "O bir süper yetenek değil, bizde çok sayıda bulunan yeteneklerden biri" sözleriyle Güner'in Borussia Mönchengladbach'taki rolünü tanımladı.
İZİN İDDİASI GÜNDEMDE
Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki hücum oyuncusunun hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadığı öne sürüldü. Bu durumun Borussia Mönchengladbach yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve kulüp içinde tartışmalara neden olduğu iddia edildi.
YETİŞTİRME BEDELİ ÖDENECEK
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna katmak için 7 Ocak'ta reşit olmasını bekledi. Türk statüsünde forma giyecek olan genç futbolcu için sarı-kırmızılıların, Borussia Mönchengladbach'a 200 ila 250 bin euro arasında bir yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor.