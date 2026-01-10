Okan Buruk'tan Süper Kupa kaybı için özür! "Hak etmedik"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye 2-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, kupayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadıklarını dile getirdi.
Final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, performanstan memnun olmadığını net sözlerle dile getirerek; "Kendi kalitemizin altında işler yaptık. Sarı kartı olan Davinson Sanchez'i çıkarıp stopere Lemina'yı aldık. Ancak bu değişiklikten sonra çok erken gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü atamadık." dedi.
"KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZ DEĞİLDİK"
Tecrübeli teknik adam, rakibin galibiyetini hak ettiğini kabullenerek; "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Stada gelen ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Okan Buruk, Süper Kupa'nın kaçması nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi ve "Kupayı alamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bugün bizim için önemli dersler çıkaracağımız bir gün oldu. Bu yarışta tekrar güçlü şekilde döneceğiz." ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"
Mağlubiyete rağmen gelecek için net bir mesaj veren Buruk, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sezon sonu için şunları söyledi: "Hiçbir şey değişmeyecek. Şampiyon yine biz olacağız. Taraftarlarımızla yine şampiyonluğu kutlayacağız."
GÜNAY GÜVENÇ TERCİHİNE AÇIKLAMA
Kaleci tercihiyle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Buruk, rotasyonun bilinçli bir karar olduğunu vurgulayarak; "Geçen sezon kupada bütün maçları Günay ile oynadık. Yarı finalde Fenerbahçe, finalde Trabzonspor maçlarında da Günay vardı ve çok iyi performans sergiledi. Uğurcan, Trabzonspor maçında iyi oynamıştı. Ara sıra Günay'ın da oynaması bizim için önemli. Bu yüzden böyle bir tercih yaptık." sözlerini sarf etti.