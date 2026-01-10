Okan Buruk'tan Süper Kupa kaybı için özür! "Hak etmedik"

Final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, performanstan memnun olmadığını net sözlerle dile getirerek; "Kendi kalitemizin altında işler yaptık. Sarı kartı olan Davinson Sanchez'i çıkarıp stopere Lemina'yı aldık. Ancak bu değişiklikten sonra çok erken gol yedik. Maçın sonuna kadar skoru değiştirecek golü atamadık." dedi.

"KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZ DEĞİLDİK"

Tecrübeli teknik adam, rakibin galibiyetini hak ettiğini kabullenerek; "Rakibimizi tebrik ediyorum. Kazanmayı hak eden taraf biz değildik. Stada gelen ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.