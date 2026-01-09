Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'da!

Can Armando Güner, daha önce yaptığı açıklamada isminin hikâyesine de değinmişti. Genç futbolcu, babasının Diego Armando Maradona hayranı olduğunu ve Arjantin kökenleri nedeniyle "Armando" isminin kendisine verilmesinin doğal olduğunu ifade etmişti.

Can Armando Güner

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?

2007 doğumlu olan Can Armando Güner, Almanya'da yetişmiş Türk asıllı genç bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Altyapı kariyerini Borussia Mönchengladbach bünyesinde sürdüren genç oyuncu, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Asıl mevkisi kanat olan Can Armando Güner, her iki kanatta da görev yapabilmesinin yanı sıra zaman zaman 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Dripling yeteneği, dar alanda çözüm üretme becerisi ve oyun görüşü, onu yaşıtları arasında öne çıkaran temel özellikler arasında yer alıyor.

Genç yaşına rağmen disiplinli oyun anlayışı ve fiziksel gelişimiyle dikkat çeken Can Armando Güner, Almanya altyapı futbolunun modern yapısıyla yetişmiş oyuncular arasında gösteriliyor. Galatasaray cephesi, genç futbolcunun uzun vadede önemli bir yatırım olmasını hedefliyor.