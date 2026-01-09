Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'da!
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Can Armando Güner, imza süreci için İstanbul’a geldi. Sarı-kırmızılılar, devre arasının ilk transferi olan genç futbolcuyu sağlık kontrolleri öncesinde Türkiye’ye getirdi. Sarı kırmızılıların, kontrollerin ardından genç yıldız ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Galatasaray, bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta bulunan 18 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların bu transfer kapsamında Mönchengladbach'a 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
ALMANYA VE ARJANTİN ALT YAŞ MİLLİ TAKIMLARI
Babası Türk, annesi Arjantin asıllı olan ve Alman vatandaşı kimliği bulunan Can Armando Güner, kariyeri boyunca hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Çok uluslu altyapı deneyimiyle dikkat çeken genç futbolcu, uluslararası düzeyde erken yaşta önemli tecrübeler edindi.
SCHALKE'DEN MÖNCHENGLADBACH'A
Futbola Almanya'da Schalke 04 altyapısında başlayan Can Armando Güner, daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu. Hücum hattında görev yapan genç oyuncu, özellikle kanat pozisyonlarında forma giyiyor.
ARMANDO İSMİNİN HİKÂYESİ
Can Armando Güner, daha önce yaptığı açıklamada isminin hikâyesine de değinmişti. Genç futbolcu, babasının Diego Armando Maradona hayranı olduğunu ve Arjantin kökenleri nedeniyle "Armando" isminin kendisine verilmesinin doğal olduğunu ifade etmişti.
CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?
2007 doğumlu olan Can Armando Güner, Almanya'da yetişmiş Türk asıllı genç bir futbolcu olarak öne çıkıyor. Altyapı kariyerini Borussia Mönchengladbach bünyesinde sürdüren genç oyuncu, hücum hattındaki çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
Asıl mevkisi kanat olan Can Armando Güner, her iki kanatta da görev yapabilmesinin yanı sıra zaman zaman 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Dripling yeteneği, dar alanda çözüm üretme becerisi ve oyun görüşü, onu yaşıtları arasında öne çıkaran temel özellikler arasında yer alıyor.
Genç yaşına rağmen disiplinli oyun anlayışı ve fiziksel gelişimiyle dikkat çeken Can Armando Güner, Almanya altyapı futbolunun modern yapısıyla yetişmiş oyuncular arasında gösteriliyor. Galatasaray cephesi, genç futbolcunun uzun vadede önemli bir yatırım olmasını hedefliyor.