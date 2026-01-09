Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde Kacper Kozlowski savaşı

Gaziantep'te oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi hedeflerken, yönetim cephesinde transfer çalışmaları da hız kazandı. Trabzonspor ise bu maçın ardından eksik görülen bölgeler için transferde vites artırdı.

Kacper Kozwloski KOZLOWSKI İKİ DEVİN DE RADARINDA Polonya basınına göre ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Trabzonspor'un, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi yakından takip ettiği öğrenildi. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki Polonyalı orta saha için detaylı bir scouting çalışması yaptığı ve oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.