Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde Kacper Kozlowski savaşı
Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Galatasaray, bu kez transfer piyasasında kozlarını paylaşıyor. İki ezeli rakibin, Kacper Kozlowski'ye talip olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'te oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'yı kazanarak sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi hedeflerken, yönetim cephesinde transfer çalışmaları da hız kazandı. Trabzonspor ise bu maçın ardından eksik görülen bölgeler için transferde vites artırdı.
KOZLOWSKI İKİ DEVİN DE RADARINDA
Polonya basınına göre ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Trabzonspor'un, Gaziantep FK forması giyen Kacper Kozlowski'yi yakından takip ettiği öğrenildi. Bordo-mavililerin, 22 yaşındaki Polonyalı orta saha için detaylı bir scouting çalışması yaptığı ve oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
GALATASARAY YAKIN TEMASTA
Galatasaray cephesi ise daha önce de gündemine gelen Kozlowski ile temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Polonyalı futbolcunun transferine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Yönetimin, bu transfer için başkanlar düzeyinde bir görüşme planladığı ve ortaya çıkacak maliyet tablosuna göre süreci şekillendireceği aktarıldı.