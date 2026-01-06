Okan Buruk yeni dinamosunu buldu! Galatasaray'da gündem Pape Gueye
Süper Lig devlerinden Galatasaray’da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Kupa’da adını finale yazdırmasının ardından kadro planlamasını hızlandırırken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Pape Gueye'yi listesinin lik sıralarına yazdı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için rotasını İspanya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.
VILLARREAL İLE TEMAS BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı'yla mücadele eden Pape Gueye'nin transferinde en önemli engelin ise yüksek maliyeti olduğu ifade ediliyor.
BONSERVİSLİ TRANSFER PLANI
Galatasaray cephesi, uygun şartların oluşması halinde bu transferi kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamayı hedefliyor. Yapılacak görüşmelerde mali detayların netleşmesi, Pape Gueye transferinin kaderini belirleyecek.