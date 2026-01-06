Okan Buruk yeni dinamosunu buldu! Galatasaray'da gündem Pape Gueye

Pape Gueye

VILLARREAL İLE TEMAS BEKLENİYOR

Galatasaray yönetiminin, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal Milli Takımı'yla mücadele eden Pape Gueye'nin transferinde en önemli engelin ise yüksek maliyeti olduğu ifade ediliyor.