Okan Buruk'tan final yorumu! "Konsantrasyonu artırmalıyız"

Okan Buruk , "Genel olarak güzel bir maç oldu. Trabzonspor da çok fazla pozisyona girdi. Seyretmesi güzel bir maçtı. Oyuncular sahada iyi işler yaptı. Fatih Tekke önemli ve değerli bir teknik adam, Trabzonspor'a olumlu yönde çok şey kattı. Kazanan biz olduk ama Trabzonspor'a da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Buruk, "Eren Elmalı çok çalıştı, hiç durmadı. Ertesi gün maça çıkacakmış gibi çalıştı. Bu tür profesyonellikler çok önemli. Sadece işine odaklanıyor. Kazımcan Karataş'ın da bir asisti oldu. Futbolu düşünen oyuncular değerli oluyor ve kazananlar da onlar oluyor. Eren'i ve Kazımcan'ı tebrik ederim. Eren'in golle dönmesi beni çok mutlu etti, en çok o gole sevindim diyebilirim." dedi.

Başarılı teknik adam, cezasının ardından sahalara dönen ve gol atan Eren Elmalı'ya ayrı bir parantez açtı. Eren'in profesyonelliğine dikkat çeken Buruk, oyuncusunun çalışkanlığını övdü.

Okan Buruk (AA)

FİNAL MESAJI

Finaldeki rakip ihtimallerine de değinen Okan Buruk, hedeflerinin net olduğunu vurguladı. Fenerbahçe ve Samsunspor'un güçlü ekipler olduğunu belirten Buruk, Galatasaray'ın kupayı kazanmak istediğini ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Fenerbahçe ve Samsunspor iyi takımlar. Onların da eksikleri var. Hangisi gelirse gelsin, hayırlı olsun. Biz finalde kupayı almak istiyoruz. Yarı finalde konsantreydik, finalde de bu konsantrasyonu artırarak devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Okan Buruk, sözlerini taraftarlara teşekkür ederek tamamladı. Önlerinde çok önemli bir sürecin olduğunu vurgulayan Buruk, camiadan destek istedi.

Buruk, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Bu ay bizim için çok değerli bir ay. Her zaman olduğu gibi yanımızda olsunlar." ifadelerini kullandı.