Galatasaray'a sürpriz golcü! Totenham'ın yıldızı Mathys Tel için teklif
Galatasaray, transfer döneminde gündemi sarsacak bir hamle için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen 20 yaşındaki Fransız santrfor Mathys Tel’i transfer listesine aldı ve resmi teklif için hazırlıklara başladı.
İsviçre basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, Temmuz 2025'te Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan genç golcü için kısa süre içerisinde resmi teklif sunmayı planlıyor. Hücum hattını genç, atletik ve potansiyeli yüksek bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tel'i uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.
TOTTENHAM'DA DURUMU
Bu sezon Premier League'de 12 karşılaşmada forma giyen Mathys Tel, 2 gol kaydetti. Tottenham'da düzenli olarak ilk 11 şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olma fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.
MİLLÎ TAKIM PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Kulüp seviyesinde sınırlı süre almasına rağmen Mathys Tel, Fransa U21 Millî Takımı'ndaki performansıyla öne çıkıyor. Genç santrfor, U21 formasıyla çıktığı 20 maçta 12 gol atarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı.
PİYASA DEĞERİ VE RAKİPLER
Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip olan Mathys Tel ile Galatasaray'ın yanı sıra AS Roma'nın da ilgilendiği belirtiliyor. Süper Lig'e olası bir transferin, Tel'e hem daha fazla forma şansı hem de vitrin sunabileceği, bunun da 2026 Dünya Kupası öncesinde önemli bir avantaj olacağı vurgulanıyor.
TRANSFERİN KADERİ TEKLİFE BAĞLI
Tottenham'ın, yalnızca yarım sezon önce kadrosuna kattığı Mathys Tel'i ara transfer döneminde bırakıp bırakmayacağı belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın sunacağı teklifin miktarı, İngiliz kulübünün tutumunu ve transferin kaderini doğrudan etkileyecek.