Galatasaray'a sürpriz golcü! Totenham'ın yıldızı Mathys Tel için teklif

Mathys Tel (AP)

PİYASA DEĞERİ VE RAKİPLER

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip olan Mathys Tel ile Galatasaray'ın yanı sıra AS Roma'nın da ilgilendiği belirtiliyor. Süper Lig'e olası bir transferin, Tel'e hem daha fazla forma şansı hem de vitrin sunabileceği, bunun da 2026 Dünya Kupası öncesinde önemli bir avantaj olacağı vurgulanıyor.