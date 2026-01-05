Dursun Özbek'ten Mauro Icardi için sözleşme açıklaması! "Kararımızı vereceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek , "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Maçın bol gollü olması ve seyir zevkinin yüksek olması çok güzeldi. Şimdi finale odaklanıyoruz. Antepli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar, Antep bizim çok sevdiğimiz bir şehir." dedi.

Özbek, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin diğer kulüplerden yüksek olmasının nedeni gelirlerinin üst seviyede olması. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın ve scout ekibimizin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde zamanımız var ama biz bir an önce süreci tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, transfer sürecine dair de önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün mali yapısına ve transfer planlamasına değinen Özbek, Galatasaray 'ın yeni sezon için hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Dursun Özbek (AA)

ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a yaptığı ziyaretle ilgili de konuştu. Timur'un Galatasaray için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Özbek, her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Başkan Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Daha önce birlikte çalıştık, başkanlığım döneminde kulübümüze sponsor olarak destek verdi. Bu dönemde bazı problemleri var. Galatasaray olarak ve ben şahsen her zaman yanında olacağız. Kendisini ziyaret ettim, dertleştik. Moralinin iyi olduğunu gördüm. İnşallah tekrar aramıza döner ve Galatasaray'a hizmet etmeye devam eder." şeklinde konuştu.

ICARDI SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi hakkında da net mesajlar verdi. Arjantinli yıldızın kulüp için önemine dikkat çeken Özbek, kararın zamanı gelince verileceğini söyledi.

Özbek, "Mauro Icardi'nin önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray ile sözleşmesi var. Bizim için çok önemli bir futbolcu. Zamanı gelince gerekli değerlendirmeyi yapıp kararımızı vereceğiz." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.