Mauro Icardi ile yola devam! Galatasaray'ın teklifi sonrası büyük fedakarlık

Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, bir yandan da iç transferde kritik bir dosyayı kapattı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Mauro Icardi (AA) MAAŞTA BÜYÜK FEDAKÂRLIK Sabah'ta yer alan habere göre, yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli golcü, yeni kontrat kapsamında ücretinde önemli bir indirime gitmeyi kabul etti. Icardi'nin maaşının 4,5 milyon euro seviyesine çekilmesine onay verdiği aktarıldı.