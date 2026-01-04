Mauro Icardi ile yola devam! Galatasaray'ın teklifi sonrası büyük fedakarlık
Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Mauro Icardi ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı. Arjantinli yıldız, maaşında ciddi bir indirimi kabul ederken imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, bir yandan da iç transferde kritik bir dosyayı kapattı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.
MAAŞTA BÜYÜK FEDAKÂRLIK
Sabah'ta yer alan habere göre, yıllık 10 milyon euro kazanan Arjantinli golcü, yeni kontrat kapsamında ücretinde önemli bir indirime gitmeyi kabul etti. Icardi'nin maaşının 4,5 milyon euro seviyesine çekilmesine onay verdiği aktarıldı.
SÖZLEŞME SÜRESİ NETLEŞİYOR
Galatasaray yönetiminin kaptanına 1+1 yıllık sözleşme önerdiği, Mauro Icardi'nin ise kontrat süresinin 2+1 yıl olmasını talep ettiği öğrenildi. Yapılan son görüşmelerin ardından sarı-kırmızılıların bu isteğe olumlu yaklaştığı ve anlaşmanın resmiyete dökülmesinin an meselesi olduğu kaydedildi.
SAHADAKİ KATKISI DEVAM EDİYOR
Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol kaydederek takımına skor katkısı sağladı. 2022 yılında Paris Saint-Germain'den kiralanan, ardından bonservisiyle kadroya katılan yıldız futbolcu, kısa sürede takımın lider figürlerinden biri haline geldi.
GALATASARAY KARİYERİ
32 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı forma altında şu ana kadar 110 resmi maçta 70 gol ve 22 asist üretti. Icardi, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.