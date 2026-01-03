Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Oğuz aydın CSKA Moskova yolcusu

Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında yapılan anlaşmaya göre Oğuz Aydın, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralanacak. Kulüplerin el sıkışmasının ardından, CSKA Moskova'nın bugün milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncunun ikna edilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi.

Oğuz Aydın (AA) 10 MAÇ ŞARTI VAR Taraflar arasında varılan mutabakata göre CSKA Moskova, 6 aylık kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek. Rus basınında yer alan bilgilere göre Oğuz Aydın, Rusya Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 10 maça çıkması halinde satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.