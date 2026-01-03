Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Oğuz aydın CSKA Moskova yolcusu
Fenerbahçe’de devre arası kadro yapılanması kapsamında ilk somut adım atıldı. Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcu Oğuz Aydın için CSKA Moskova ile anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması ise oyuncuyla yapılacak görüşmeye bağlı.
Fenerbahçe ile CSKA Moskova arasında yapılan anlaşmaya göre Oğuz Aydın, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Rus ekibine kiralanacak. Kulüplerin el sıkışmasının ardından, CSKA Moskova'nın bugün milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncunun ikna edilmesi halinde transferin tamamlanacağı öğrenildi.
10 MAÇ ŞARTI VAR
Taraflar arasında varılan mutabakata göre CSKA Moskova, 6 aylık kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek. Rus basınında yer alan bilgilere göre Oğuz Aydın, Rusya Ligi ve Rusya Kupası'nda toplam 10 maça çıkması halinde satın alma opsiyonu otomatik olarak devreye girecek.
OPSİYON BEDELİ 6 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 2024 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oğuz Aydın'ın satın alma opsiyonu da aynı rakam üzerinden belirlendi. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca, oyuncunun ileride yapılacak bir transferinden yüzde 20 pay alma hakkını elinde bulunduruyor. Anlaşmada, performansa bağlı olarak toplam 1 milyon euroya ulaşabilecek bonus maddeleri de yer alıyor.
SEZON VE TOPLAM PERFORMANSI
Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekipte geçirdiği 1,5 sezonluk süreçte ise toplam 54 resmi karşılaşmada forma giyen milli futbolcu, 7 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
Transferin tamamlanması için gözler, CSKA Moskova ile Oğuz Aydın arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Oyuncudan gelecek karar, sürecin seyrini belirleyecek.