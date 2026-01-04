Eren Elmalı sahalara dönüyor
TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’a karşı forma giyebilecek duruma geldi. Eren Elmalı’nın yokluğunda sol bekte Ismail Jakobs’un sakatlığı nedeniyle forma şansı Kazımcan Karataş’a gitmişti.
Ismail Jakobs'un Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle Okan Buruk'un Trabzonspor karşısında sol bek tercihini Eren Elmalı'dan yana mı yoksa Kazımcan Karataş'tan mı kullanacağı merak konusu oldu.