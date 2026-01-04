Cimbom'da 5 eksik! Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu duyuruldu
Galatasaray’ın Trabzonspor ile Gaziantep'te oynayacağı Süper Kupa yarı finali öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Jakobs, Osimhen, Kazımcan, Singo, Berkan, Yusuf Demir listede yer almadı.
Cimbom, Süper Kup yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu randevu öncesi kamp kadrosu açıklandı.
Sakatlığı devam eden Wilfried Singo ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu ile Yusuf Demir de Gaziantep kafilesine dahil edilmedi.
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç
Defans: Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
Orta Saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç
Hücum: Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz