Cimbom, Süper Kup yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu randevu öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs kadroda yer almadı. Öte yandan takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu ile Yusuf Demir de Gaziantep kafilesine dahil edilmedi.