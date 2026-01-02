Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu! Vasco de Gama bonservisini alacak

Carlos Cuesta (Takvim Foto Arşiv)

KİRALAMA VE BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre, Vasco da Gama mevcut yarım sezon için 750 bin euro kiralama bedeli ödüyor. Kiralık sözleşmenin bir sezon daha uzatılması halinde ise bu bedel 1.5 milyon euro olacak.