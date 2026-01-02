Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu! Vasco de Gama bonservisini alacak
Brezilya temsilcisi Vasco da Gama, Galatasaray’dan kiraladığı Carlos Cuesta’nın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Güney Amerika ekibi, Kolombiyalı stoperin bonservisini alma konusunda sarı kırmızılıların kapısını çalacak.
Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Cuesta hakkında yol haritasını netleştirdi. Kolombiyalı savunmacının performansı sonrası kulüp cephesinde karar aşamasına gelindi.
PERFORMANS MEMNUNİYET YARATTI
Globo'da yer alan habere göre Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın son dönemdeki performansından memnun. Brezilya ekibinin, savunmadaki istikrarlı görüntüsü nedeniyle oyuncuyu kadroda tutmak istediği aktarıldı.
SÖZLEŞME DETAYI NET
Galatasaray ile Vasco da Gama arasında yapılan anlaşma kapsamında, Brezilya temsilcisinin Carlos Cuesta'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Kulübün bu opsiyonu kullanmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
KİRALAMA VE BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre, Vasco da Gama mevcut yarım sezon için 750 bin euro kiralama bedeli ödüyor. Kiralık sözleşmenin bir sezon daha uzatılması halinde ise bu bedel 1.5 milyon euro olacak.
SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR
Brezilya kulübünün, Carlos Cuesta'nın bonservisini almak istemesi durumunda Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeme yapması gerekiyor. Bu opsiyonun da sözleşmede yer aldığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, Brezilya'da geride kalan sezonda Vasco da Gama formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev aldı. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 1 gol kaydetti.