Mario Lemina'ya büyük şok! Milli takımı askıya alındı
Fas’ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Gabon Milli Takımı hakkında ülke genelinde ses getiren kararlar alındı. Turnuvada grubundaki üç karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Gabon, erken veda ederken hükümet devreye girdi.
Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahili ile aynı grupta yer alan Gabon Milli Takımı, oynadığı üç maçtan da puan çıkaramadı. Son karşılaşmada Fildişi Sahili karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Gabon, turnuvayı puansız tamamladı.
LEMINA DA KADRODAYDI
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın da kadrosunda yer aldığı Gabon Milli Takımı'nın bu performansı ülkede büyük tepki topladı. Turnuvaya veda edilmesinin ardından gözler Gabon yönetimine çevrildi.
TEKNİK HEYETLE YOLLAR AYRILDI
Gabon hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, Milli Takım teknik heyetinin tamamının sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu. Alınan kararla birlikte Gabon Milli Takımı faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.
İKİ YILDIZA MİLLİ TAKIM YASAĞI
Açıklamada en dikkat çeken detaylardan biri ise iki futbolcuya yönelik karar oldu. Bruno Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın, hükümet kararıyla bir daha Gabon Milli Takımı forması giymelerinin yasaklandığı bildirildi.
FEDERASYONA ÇAĞRI
Hükümet açıklamasının devamında, Gabon Futbol Federasyonu'nun tüm sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Alınan kararların, milli futbol yapılanmasında köklü bir değişimin habercisi olduğu ifade edildi.