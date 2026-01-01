Mario Lemina'ya büyük şok! Milli takımı askıya alındı

Mario Lemina ve Christ Inao Oulai (AFP)

İKİ YILDIZA MİLLİ TAKIM YASAĞI

Açıklamada en dikkat çeken detaylardan biri ise iki futbolcuya yönelik karar oldu. Bruno Ecuele Manga ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın, hükümet kararıyla bir daha Gabon Milli Takımı forması giymelerinin yasaklandığı bildirildi.