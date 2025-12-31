Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Victor Osimhen transfer için devrede

Galatasaray 'da teknik heyetin raporları doğrultusunda orta saha transferi öncelik kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ikinci bölümünde oyunun temposunu ve fizik gücünü artıracak üst seviye bir oyuncu arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda Okan Buruk'un transfer listesindeki ismin Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika olduğu belirtildi.

Raphael Onyedika (AFP)

CLUB BRUGGE İLE YENİDEN TEMAS

Galatasaray'ın, Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika için Club Brugge ile yeniden temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı futbolcu için şartları yeniden değerlendirmek istiyor. Ancak Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, transfer sürecini zorlaştıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.