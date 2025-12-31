Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Victor Osimhen transfer için devrede
Sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray’da transfer gündemi hareketlendi. Sarı-kırmızılı ekipte son dönemde adı Ademola Lookman ile anılırken, bu kez Nijerya bağlantılı başka bir gelişme dikkat çekti. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in, transfer sürecinde bir başka Nijeryalı futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü.
Galatasaray'da teknik heyetin raporları doğrultusunda orta saha transferi öncelik kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ikinci bölümünde oyunun temposunu ve fizik gücünü artıracak üst seviye bir oyuncu arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda Okan Buruk'un transfer listesindeki ismin Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika olduğu belirtildi.
CLUB BRUGGE İLE YENİDEN TEMAS
Galatasaray'ın, Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika için Club Brugge ile yeniden temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine aldığı futbolcu için şartları yeniden değerlendirmek istiyor. Ancak Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, transfer sürecini zorlaştıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ SÜRECİ ETKİLİYOR
Club Brugge'ün Avrupa arenasındaki mücadelesi nedeniyle, Onyedika transferinde şubat ayı başından önce somut bir ilerleme sağlanmasının zor olduğu belirtiliyor. Belçika kulübünün, sezonun kritik döneminde kadrosunda önemli bir değişikliğe gitmeye sıcak bakmadığı aktarılıyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK
Raphael Onyedika için Club Brugge'ün beklentisinin yüksek olduğu ifade edildi. Haberlere göre Belçika ekibi, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakam, transfer sürecinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
OSIMHEN'İN DEVREYE GİRDİĞİ İDDİASI
Galatasaray cephesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Victor Osimhen'in transfer sürecinde rol aldığı iddiası oldu. Nijeryalı yıldızın, milli takım arkadaşı Onyedika ile temas kurarak Galatasaray hakkında bilgi verdiği ve sürece destek olduğu öne sürüldü. Bu durum, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecan yarattı.